"Мы живём на кладбище природы". Исследователь из Нидерландов предложил хоронить людей в гробах из грибов

Исследователь Боб Хендрикс из Нидерландов создал Living Cocoon, гроб из мицелия грибов, который помогает телам быстрее разлагаться, улучшая окружающую почву, сообщает издание Dezeen.
Живой кокон активно участвует в процессе компостирования организма после смерти и одновременно удаляет токсичные вещества из земли, создавая более благоприятные условия для роста новых растений.
- В настоящее время мы живём на кладбище природы. Наше поведение не только паразитично, но и недальновидно. Живой кокон позволяет людям снова стать единым целым с природой и обогащать почву, а не загрязнять её, - заявил Хендрикс.
На рост гроба из грибов уходит одна неделя, а затем, по различным оценкам, на разложение тела умершего требуется два-три года. Для сравнения, обычные захоронения разрушаются в земле более десяти лет.
Исследователь пояснил, что мицелий постоянно ищет отходы для преобразования в питательные вещества, он готов перерабатывать в том числе токсичные компоненты, включая масло, пластик и металл. Голландец отметил, что нитевидная часть гриба использовалась в Чернобыле, а также в Роттердаме для очистки почвы, некоторые фермеры применяют её, чтобы сделать землю снова здоровой.
На прошлой неделе стартап начал тестирование своей первой партии из десяти гробов с грибницей, которые использовали для похорон. Хендрикс и его команда сейчас работают со светоизлучающими грибами, чтобы найти способ заставить их прорасти из гроба через почву и подняться над землей в качестве маркера того, где захоронено тело. Если проект удастся, то осветительные грибы можно будет использовать вместо цветов или свечей, которые люди обычно ставят на могилу.
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