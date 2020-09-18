Шах и мат, шароверы. Лоза привёл четыре аргумента в пользу плоской Земли

Певец и композитор Юрий Лоза привёл четыре аргумента в пользу того, что Земля является плоской. Научно доказанную великими учёными мира теорию о шарообразной форме нашей планеты музыкант опровергает на основе своего богатого жизненного опыта, образования и прочитанной книги Эрика Дубэя "200 доказательств того, что Земля не шар".

Артист отметил, что в на факультете географии в Казахском государственном университете, где он учился, геодезисты учили его делать все измерения расстояний по прямой. Музыкант считает, что если бы Земля была круглой, пришлось бы делать поправки на кривизну, а так никто не поступает. Кроме того, моряки не пользуются глобусом при расчёте своего пути, что, по его мнению, ещё один аргумент в пользу "плоскоземельной" теории.

- Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватеру движения по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда, - с уверенностью заявил Лоза в интервью "Пятому каналу".

Певец добавил, что от своего дяди, служившего в авиации, он узнал, что в самолётах нет устройств, которые направляли бы нос воздушного судна к поверхности планеты, они летят так, "как будто бы по плоской земле". Кроме того, по словах артиста, на навигационных интернет-ресурсах корабли и лайнеры не перемещаются в Южном полушарии.

Четвёртым аргументом в пользу того, что Земля - не шар, Лоза называет различия в среднегодовой температуре на 20 градусов на Северном и Южном полюсах.

- Такого быть не может, если Земля равноудалена от Солнца в обычной версии, - заключил артист.