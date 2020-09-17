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"Не очень кайфово ко мне относится". Блогерша Наташа Краснова призналась, что боится встречи с Бузовой

Раньше она резко критиковала звезду шоу-бизнеса.

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Фото © Instagram / buzova86 / krasnovanatasha

Блогерша и стендап-комик Наташа Краснова призналась, что боится встречи с певицей Ольгой Бузовой, об этом она рассказала в эфире ютуб-канала PEOPLETALK TV.

Девушка отметила, что нынешний бойфренд Бузовой, рэпер Давид Манукян, иногда приглашает её на совместные вечеринки, но она отказывается, поскольку раньше весьма нелестно отзывалась об Ольге и резко критиковала её в своих выступлениях.

Мне Дава пишет: "Привет, приходи на презентацию. Будет классно". А я думаю: "Нет, не будет. Я боюсь". Вдруг Оля до сих пор не очень кайфово ко мне относится, поделилась Наташа.

"Во мне течёт голубая кровь". Бузова заявила, что у неё дворянские корни

Певица заявила, что гордится происхождением, а также назвала себя "исключительной" в шоу-бизнесе.

Краснова призналась, что сейчас Бузова действительно достигла больших высот, но тем не менее она не готова взять свои слова обратно.

Нет, ни одно слово, они все по теме, всё чётко. Раньше без слёз нельзя было смотреть, как Оля двигалась. Сейчас можно, без слёз смотрю. Она сделала какой-то рывок. Сейчас я бы такого не написала, — объяснила блогерша.

Наташа добавила, что старается не пересекаться с теми людьми, которых когда-то критиковала, и пошутила, что теперь старается вообще ни с кем не видеться, потому что "наговорила столько всего".

А в 2018 году Наташе Красновой сделал комплимент сам президент Владимир Путин во время прямой линии. Девушка поделилась секретом своей привлекательности.

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