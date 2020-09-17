"Не очень кайфово ко мне относится". Блогерша Наташа Краснова призналась, что боится встречи с Бузовой

Блогерша и стендап-комик Наташа Краснова призналась, что боится встречи с певицей Ольгой Бузовой, об этом она рассказала в эфире ютуб-канала PEOPLETALK TV.

Девушка отметила, что нынешний бойфренд Бузовой, рэпер Давид Манукян, иногда приглашает её на совместные вечеринки, но она отказывается, поскольку раньше весьма нелестно отзывалась об Ольге и резко критиковала её в своих выступлениях.

— Мне Дава пишет: "Привет, приходи на презентацию. Будет классно". А я думаю: "Нет, не будет. Я боюсь". Вдруг Оля до сих пор не очень кайфово ко мне относится, — поделилась Наташа.

Краснова призналась, что сейчас Бузова действительно достигла больших высот, но тем не менее она не готова взять свои слова обратно.

— Нет, ни одно слово, они все по теме, всё чётко. Раньше без слёз нельзя было смотреть, как Оля двигалась. Сейчас можно, без слёз смотрю. Она сделала какой-то рывок. Сейчас я бы такого не написала, — объяснила блогерша.

Наташа добавила, что старается не пересекаться с теми людьми, которых когда-то критиковала, и пошутила, что теперь старается вообще ни с кем не видеться, потому что "наговорила столько всего".