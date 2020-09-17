"Ей теперь всю жизнь будет стыдно". Латыш наорал на литовку за вопрос на русском языке

Житель Латвии наорал на туристку из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке. Об этом рассказала девушка в "Твиттере" с ником Saule, сообщает "Sputnik Литва".
— Одна крутая и талантливая знакомая из Литвы поделилась своим опытом, когда она спросила о чём-то по-русски в Латвии и мужчина с гордостью начал кричать на неё по-латышски, — написала она.
Рассказчица отметила, что подруга "сильно испугалась и теперь всю жизнь будет стыдно за знание русского языка". Saule добавила, что знакомая выросла на русских мультиках, а её тётя говорит на "красивом и богатом русском языке".
Голливудский актёр поучил подписчиков ругаться на 15 языках. А вот про русский забылНашлось место ругательству "пішов ти" на украинском.
Многие выступили с критикой мужчины, однако нашлись и те, кто стал оправдывать его поступок.
Если честно, мне тоже очень не нравится, когда литовцы говорят со мной на русском в магазине. Не кричу ничего, но прикидываюсь глухой или немой и отвечаю на английском
По крайней мере, в следующий раз они подумают, как использовать язык, навязанный агрессивными оккупантами десятилетиями. К тому же давление продолжается и сегодня, но уже по-другому
Некоторые пользователи усомнились в правдивости истории.
Милая, это необычный случай. Люди моего поколения больше вспоминают такое отношение от эстонцев и литовцев. Как-нибудь девочка переживёт, если у какого-то латышского парня проснулось самосознание. Нужно отметить, что она в таком случае говорит на русском без акцента, а иначе этот рассказ вряд ли правда
Весьма неправдоподобный случай. 1. Люди возраста "Инстаграма" за границей обычно используют английский. 2. Латыши на русский язык ругаются только в "Твиттере", а в жизни всем любезно отвечают
В Латвии государственным языком является латышский. Однако русский, имеющий статус иностранного, родной для почти 40% населения.
Ранее сообщалось, что бывший мэр Киева подал в суд на Правительство Украины из-за закона о русском языке.