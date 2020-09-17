"Ей теперь всю жизнь будет стыдно". Латыш наорал на литовку за вопрос на русском языке

Житель Латвии наорал на туристку из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке. Об этом рассказала девушка в "Твиттере" с ником Saule, сообщает "Sputnik Литва".

— Одна крутая и талантливая знакомая из Литвы поделилась своим опытом, когда она спросила о чём-то по-русски в Латвии и мужчина с гордостью начал кричать на неё по-латышски, — написала она.

Рассказчица отметила, что подруга "сильно испугалась и теперь всю жизнь будет стыдно за знание русского языка". Saule добавила, что знакомая выросла на русских мультиках, а её тётя говорит на "красивом и богатом русском языке".

Многие выступили с критикой мужчины, однако нашлись и те, кто стал оправдывать его поступок.

Если честно, мне тоже очень не нравится, когда литовцы говорят со мной на русском в магазине. Не кричу ничего, но прикидываюсь глухой или немой и отвечаю на английском Tinderiste

По крайней мере, в следующий раз они подумают, как использовать язык, навязанный агрессивными оккупантами десятилетиями. К тому же давление продолжается и сегодня, но уже по-другому Ints Goze

Некоторые пользователи усомнились в правдивости истории.

Милая, это необычный случай. Люди моего поколения больше вспоминают такое отношение от эстонцев и литовцев. Как-нибудь девочка переживёт, если у какого-то латышского парня проснулось самосознание. Нужно отметить, что она в таком случае говорит на русском без акцента, а иначе этот рассказ вряд ли правда iniveta

Весьма неправдоподобный случай. 1. Люди возраста "Инстаграма" за границей обычно используют английский. 2. Латыши на русский язык ругаются только в "Твиттере", а в жизни всем любезно отвечают angry by default

В Латвии государственным языком является латышский. Однако русский, имеющий статус иностранного, родной для почти 40% населения.