"Вымогал оральный секс". Актёра сериала Netflix арестовали за детскую порнографию

Актёр Джерри Харрис, сыгравший в сериале сервиса Netflix "Чирлидеры", арестован в США за производство детской порнографии, сообщает NBC News.

Отмечается, что 21-летний артист в 2018 году неоднократно связывался с двумя 13-летними мальчиками-близнецами и запрашивал откровенные фотографии и видео. Кроме того, один из пострадавших сообщил властям, что Харрис "вымогал у него оральный секс" в туалете во время общественного мероприятия.

Другой мальчик уточнил, что всегда отвечал отрицательно на требования актёра, в результате чего Харрис стал "назойливым" и заставил его почувствовать себя виноватым.

Артист признался следователям, что переписывался и получал обнажённые фотографии ещё от 10–15 других несовершеннолетних, а также заявил, что у него был оральный и анальный секс с 15-летним подростком летом 2019 года.

Теперь актёр предстанет перед федеральным судом в Чикаго. Ему грозит от 15 до 30 лет лишения свободы.