"Мы с вами!" Сторонницы зацеловали Лукашенко после его выступления на женском форуме — видео

Сторонницы президента Белоруссии Александра Лукашенко зацеловали его после выступления на женском форуме, прошедшем на "Минск-арене". Видео опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

После выступления главы государства к нему бросились десятки женщин с национальными флагами, они стали обнимать и целовать политика. На щеке Лукашенко остался красный след от помады.

— Спасибо, Александр Григорьевич! Мы с вами! — скандировали они.