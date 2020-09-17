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"Мы с вами!" Сторонницы зацеловали Лукашенко после его выступления на женском форуме — видео

На щеке белорусского лидера остался красный след от помады.

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Видео © Telegram-канал "Пул первого"

Сторонницы президента Белоруссии Александра Лукашенко зацеловали его после выступления на женском форуме, прошедшем на "Минск-арене". Видео опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

После выступления главы государства к нему бросились десятки женщин с национальными флагами, они стали обнимать и целовать политика. На щеке Лукашенко остался красный след от помады.

Лукашенко рассказал на "женском форуме" о сорванном в Белоруссии блицкриге

По словам лидера страны, её спасли сотрудники силовых структур.

Спасибо, Александр Григорьевич! Мы с вами! — скандировали они.

Напомним, во время выступления Лукашенко объявил о закрытии государственной границы с Польшей и Литвой, а также об усилении на границе с Украиной. В ответ на это в Киеве ему посоветовали "попить водички, успокоиться и поискать бревно в своём глазу".

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