Учёные рассказали, в чём повезло очкарикам во время пандемии коронавируса

Китайские учёные из Наньчанского университета выяснили взаимосвязь между ношением очков и риском заражения коронавирусом, свои выводы они опубликовали в журнале JAMA Ophthalmology.
Исследователи определили, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникнуть в организм через глаза при помощи рецептора ACE-2, в 12% случаев у заболевших наблюдаются отёки и покраснения.
Офтальмологи дали советы, как носить линзы и очки на время пандемииВажно не трогать лицо грязными руками.
Специалисты отмечают, что очки помогают снизить вероятность заражения в 5,4 раза, поскольку люди меньше прикасаются к глазам и не заносят инфекцию через слизистые оболочки.
— Это может говорить о том, что люди в очках менее восприимчивы к CoViD-19, — заключили учёные, порекомендовав чаще мыть руки и не пренебрегать защитой глаз.
Ранее иммунолог оценил вероятность повторно заболеть коронавирусом.