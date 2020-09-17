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Учёные рассказали, в чём повезло очкарикам во время пандемии коронавируса

Согласно исследованию специалистов, в 12% случаев CoViD-19 у заболевших наблюдаются отёки и покраснения.

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Китайские учёные из Наньчанского университета выяснили взаимосвязь между ношением очков и риском заражения коронавирусом, свои выводы они опубликовали в журнале JAMA Ophthalmology.

Исследователи определили, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникнуть в организм через глаза при помощи рецептора ACE-2, в 12% случаев у заболевших наблюдаются отёки и покраснения.

Офтальмологи дали советы, как носить линзы и очки на время пандемии

Важно не трогать лицо грязными руками.

Специалисты отмечают, что очки помогают снизить вероятность заражения в 5,4 раза, поскольку люди меньше прикасаются к глазам и не заносят инфекцию через слизистые оболочки.

Это может говорить о том, что люди в очках менее восприимчивы к CoViD-19, заключили учёные, порекомендовав чаще мыть руки и не пренебрегать защитой глаз.

Ранее иммунолог оценил вероятность повторно заболеть коронавирусом.

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