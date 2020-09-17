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Не ходить босиком по песку. Россиянам рассказали, как защититься от болезней в путешествиях

Нужно следить не только за качеством еды и воды.

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Фото © Pixabay

Врач-тропиколог и инфекционист Виктория Валикова рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", как уберечься от болезней в дальних странствиях.

Так, например, если путешественник едет в Азию, Африку или Латинскую Америку, лучше пить только бутилированную воду. Питаться стоит лишь в проверенных заведениях. Мало того, лучше не делать маникюр, педикюр и косметические процедуры в салонах, где мастера не обрабатывают инструменты.

Не стоит питать иллюзий о пользе прогулок босиком. Можно ненароком подцепить нежелательных "друзей".

Иногда в песке бывают паразитические личинки, которые пробуриваются через кожу. Часто это происходит в Таиланде, Африке, Латинской Америке. Поэтому тапочки — это мастхэв (необходимое. — Прим. ред.), — сказала врач.

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С насекомыми всё гораздо проще. Просто используйте репеллент и надевайте закрытую одежду, желательно светлую. Малярийные комары прилетают ночью, поэтому спать следует под москитной сеткой, которую важно предварительно опрыскать репеллентом.

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