Не ходить босиком по песку. Россиянам рассказали, как защититься от болезней в путешествиях

Врач-тропиколог и инфекционист Виктория Валикова рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", как уберечься от болезней в дальних странствиях.
Так, например, если путешественник едет в Азию, Африку или Латинскую Америку, лучше пить только бутилированную воду. Питаться стоит лишь в проверенных заведениях. Мало того, лучше не делать маникюр, педикюр и косметические процедуры в салонах, где мастера не обрабатывают инструменты.
Не стоит питать иллюзий о пользе прогулок босиком. Можно ненароком подцепить нежелательных "друзей".
— Иногда в песке бывают паразитические личинки, которые пробуриваются через кожу. Часто это происходит в Таиланде, Африке, Латинской Америке. Поэтому тапочки — это мастхэв (необходимое. — Прим. ред.), — сказала врач.
Разрешённая Танзания. Дорого ли слетать и что посмотреть в открытой для российского туризма странеМир медленно выходит из коронавирусной самоизоляции и неохотно открывает границы для путешественников. Накануне в МИД России заявили, что пока россияне могут полететь только в три страны. Это Великобритания, Турция и Танзания. Лондон любят бизнесмены. Анталию — семьи с детьми. А кому подойдёт Танзания, которая раньше не значилась в списке популярных курортов?
С насекомыми всё гораздо проще. Просто используйте репеллент и надевайте закрытую одежду, желательно светлую. Малярийные комары прилетают ночью, поэтому спать следует под москитной сеткой, которую важно предварительно опрыскать репеллентом.
Ранее Куба перезапустила международный туризм и надеется на возвращение путешественников из России. Первыми на остров вернулись канадцы — с 5 сентября на Кайо-Коко еженедельно начали летать самолёты Air Canada.