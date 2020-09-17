73-летний тренер Сёмин опубликовал в Instagram фото полуголой девушки. Это взорвало Сеть

В инстаграме 73-летнего футбольного тренера Юрия Сёмина появилась фотография полуголой модели. Он утверждает, что не знает её и ничего не публиковал.
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— Может, меня взломали? Я даже не знаю, что за девушка-то. Я не в курсе этой публикации, — цитирует Юрия Сёмина издание Sport24. — Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если она, конечно, красивая, ведь надо ещё посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сториз. Иногда я сам публикуюсь, иногда и внучка.
Однако внимательные фанаты заметили, что девушка, чьё фото было опубликовано у тренера на странице, рекламирует майки фирмы Сёмина. Таким образом, они просто могли сделать себе взаимный пиар.
Эта фотография успела наделать шуму в соцсети, но Сёмин быстро её удалил из Instagram.
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