73-летний тренер Сёмин опубликовал в Instagram фото полуголой девушки. Это взорвало Сеть

— Может, меня взломали? Я даже не знаю, что за девушка-то. Я не в курсе этой публикации, — цитирует Юрия Сёмина издание Sport24. — Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если она, конечно, красивая, ведь надо ещё посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сториз. Иногда я сам публикуюсь, иногда и внучка.