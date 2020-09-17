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"Тутберидзе "урыла" Плющенко благодаря Медведевой". Елена Родина — о главной бомбе в фигурном катании

В новость, которая изумила всех любителей фигурного катания, до сих пор невозможно поверить: Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе / Сергей Бобылев

Теперь уже бывший тренер фигуристки Брайан Орсер заявил в интервью, что Евгения решилась на этот шаг в понедельник, после контрольных прокатов, абсолютно неожиданно для него. Что эта ошеломительная новость значит для мира фигурного катания, решила разобраться Елена Родина.

Конечно, я верю Брайану, что Женя решила вернуться к Этери после контрольных прокатов. Стало понятно, что тренер по телефону — это, увы, совершенно неэффективно. Многие болельщики Алины Загитовой в соцсетях предположили, что договорённость между Медведевой и Тутберидзе была достигнута заранее, поэтому "бедная Алиночка", как они её называют и из которой постоянно делают жертву, была вынуждена уйти вести "Ледниковый период". Конечно, это полный бред, хотя сама Алина не преминула воспользоваться возможностью надавить на жалость и выложила в "Инстаграм" видео со съёмок проекта, где она напевает кусочек песни со словами: "Нас просто меняют местами", сообщает Родина.

Фанаты поймали эту кость и устроили сетевую панихиду, мол, несчастная девочка, как ей плохо, её предала Этери... Конечно, у Алины очень своеобразный фан-клуб. Сначала они гордились и кичились тем, что у Алины есть абсолютно все медали, что она всего добилась в спорте, а Медведева — неудачница без олимпийского золота, теперь их бесит, что она вернулась к Тутберидзе, а Алина — ведущая на Первом канале. Театр абсурда какой-то! Их любимица добилась всех возможных титулов, это логично, что она пробует себя в новой роли, а они хотят, чтобы она дальше тренировалась. Для чего? Ради каких целей, когда всё достигнуто?

Фото из личного архива Елены Родиной

Фото из личного архива Елены Родиной

Что касается самой Тутберидзе, я считаю, она сорвала невероятный джекпот. Ещё недавно её "урыл" Евгений Плющенко, к которому ушли её звёздные ученицы Трусова и Косторная, а уже сегодня Тутберидзе "урыла" его, вернув себе самую титулованную действующую фигуристку мира. Такого ажиотажа в СМИ, как вызвала эта новость, не было бы, даже если бы все её ученицы перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона. И, конечно, это огромный подарок Этери от Жени, она вдохнула жизнь в раненную этими уходами Тутберидзе и помогла ей выйти победительницей из неприятной истории.

Не сомневаюсь, что Этери по достоинству оценила поступок Медведевой, хотя, конечно, на камеру ей трудно признать тот факт, что именно Женя помогла ей этим возвращением. Ведь, даже если в этом неполноценном из-за пандемии сезоне у них ничего не получится выиграть, впереди огромные перспективы грандиозного успеха самого крутого ледового шоу Этери Тутберидзе: если на одном льду будут кататься Загитова и Медведева, по всему миру обеспечены аншлаги на десять лет вперёд, отмечает Елена.

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В минувшие выходные прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Ещё пару лет назад это мероприятие проходило в закрытом режиме, билеты на него не продавались, но сегодня это коммерческое шоу со всеми вытекающими последствиями.

Все мы с нетерпением ждём трогательного момента, когда Тутберидзе будет выводить Медведеву на лёд, но первый совместный старт пока откладывается. В выходные проходит первый этап Кубка России в Сызрани, где это должно было состояться, но из-за плохой физической формы спортсменки штаб принял решение его пропустить. Мир фигурного катания замер в ожидании.

Ну а пока возвращению Жени радуется даже семья Тутберидзе. Одна из её сестёр Марина, которая, кстати, по мнению некоторых фанатов, недолюбливала Алину Загитову, выложила провокационный пост с фотографиями Медведевой на крестинах своего ребёнка. Забавно, что Женя и Этери пока не подписались на инстаграмы друг друга... Будем следить за развитием событий. Похоже, хайп в фигурном катании снова занимает место выше, чем его спортивная составляющая. Но тем интересней, заключила Елена Родина.

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Евгения Медведева в очередной раз сделала невозможное. Она переплюнула новости о переходах Трусовой и Косторной в академию Плющенко своим триумфальным возвращением к Этери Тутберидзе. Лайф — о том, как свершился главный камбэк года и кому он выгоден.

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