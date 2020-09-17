"Тутберидзе "урыла" Плющенко благодаря Медведевой". Елена Родина — о главной бомбе в фигурном катании

Теперь уже бывший тренер фигуристки Брайан Орсер заявил в интервью, что Евгения решилась на этот шаг в понедельник, после контрольных прокатов, абсолютно неожиданно для него. Что эта ошеломительная новость значит для мира фигурного катания, решила разобраться Елена Родина.

— Конечно, я верю Брайану, что Женя решила вернуться к Этери после контрольных прокатов. Стало понятно, что тренер по телефону — это, увы, совершенно неэффективно. Многие болельщики Алины Загитовой в соцсетях предположили, что договорённость между Медведевой и Тутберидзе была достигнута заранее, поэтому "бедная Алиночка", как они её называют и из которой постоянно делают жертву, была вынуждена уйти вести "Ледниковый период". Конечно, это полный бред, хотя сама Алина не преминула воспользоваться возможностью надавить на жалость и выложила в "Инстаграм" видео со съёмок проекта, где она напевает кусочек песни со словами: "Нас просто меняют местами", — сообщает Родина.

— Фанаты поймали эту кость и устроили сетевую панихиду, мол, несчастная девочка, как ей плохо, её предала Этери... Конечно, у Алины очень своеобразный фан-клуб. Сначала они гордились и кичились тем, что у Алины есть абсолютно все медали, что она всего добилась в спорте, а Медведева — неудачница без олимпийского золота, теперь их бесит, что она вернулась к Тутберидзе, а Алина — ведущая на Первом канале. Театр абсурда какой-то! Их любимица добилась всех возможных титулов, это логично, что она пробует себя в новой роли, а они хотят, чтобы она дальше тренировалась. Для чего? Ради каких целей, когда всё достигнуто?

Фото из личного архива Елены Родиной

— Что касается самой Тутберидзе, я считаю, она сорвала невероятный джекпот. Ещё недавно её "урыл" Евгений Плющенко, к которому ушли её звёздные ученицы Трусова и Косторная, а уже сегодня Тутберидзе "урыла" его, вернув себе самую титулованную действующую фигуристку мира. Такого ажиотажа в СМИ, как вызвала эта новость, не было бы, даже если бы все её ученицы перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона. И, конечно, это огромный подарок Этери от Жени, она вдохнула жизнь в раненную этими уходами Тутберидзе и помогла ей выйти победительницей из неприятной истории.

— Не сомневаюсь, что Этери по достоинству оценила поступок Медведевой, хотя, конечно, на камеру ей трудно признать тот факт, что именно Женя помогла ей этим возвращением. Ведь, даже если в этом неполноценном из-за пандемии сезоне у них ничего не получится выиграть, впереди огромные перспективы грандиозного успеха самого крутого ледового шоу Этери Тутберидзе: если на одном льду будут кататься Загитова и Медведева, по всему миру обеспечены аншлаги на десять лет вперёд, — отмечает Елена.

— Все мы с нетерпением ждём трогательного момента, когда Тутберидзе будет выводить Медведеву на лёд, но первый совместный старт пока откладывается. В выходные проходит первый этап Кубка России в Сызрани, где это должно было состояться, но из-за плохой физической формы спортсменки штаб принял решение его пропустить. Мир фигурного катания замер в ожидании.