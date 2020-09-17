Лавров указал на большую ошибку Запада в отношениях с Россией

Россия ведёт суверенную политику и не будет всегда играть по западным правилам. Полагать иначе — большая ошибка Запада. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что тот период, когда после распада СССР на страну осуществлялось постоянное давление, а западные страны считали, что Россия у них "в кармане", безвозвратно прошёл.

— К сожалению, понять это до конца, принять безальтернативность самостоятельных действий России как внутри своей страны, так и на международной арене Запад не может. Поэтому, к огромному сожалению, эта агония продолжается по инерции, — сказал российский министр в интервью RTVI.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не испытывает никакого удовольствия от сложившейся ситуации и со всеми хочет выстраивать партнёрские отношения. Так что все резкие заявления в адрес Запада являются лишь следствием прямого разговора и прямых оценок его действий, от которых невозможно уклониться, как бы сам Запад этого ни пытался сделать.

— То, что Запад вольно или невольно подталкивает нас к такому анализу, для меня очевидно. Скорее всего, это делается невольно. Но считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам, — большая ошибка, так же, как с таким же "аршином" подходить к Китайской Народной Республике, — заявил дипломат.