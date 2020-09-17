Распутин танцует брейк-данс. Пользователей Сети возмутил странный фильм про дочь российского царя

Пользователи "Твиттера" обрушились с критикой на новый голливудский фильм "Анастасия", который повествует о дочери российского царя.

Картина вышла на экраны ещё 7 апреля 2020 года и так бы и осталась незамеченной в России, если бы не недавний твит пользователя под ником Ryan Boyd. Он у себя на странице опубликовал постер фильма и его описание. При этом автор выразил недоумение.

Дело в том, что в кино дочь российского царя сбегает от Ленина. Через временной портал Распутин (он там танцует брейк-данс) её отправляет в 1988 год, причём в США. И там она ведёт себя не совсем по-царски. Например, ест спагетти руками.

Тут же пользователи Сети набросились на кинокартину. Кто-то просто с критикой, а кто-то с иронией.

Я посмотрел этот фильм неделю назад и искренне рекомендую его. Хотите необъяснимый брейк-данс от Распутина? Потому что вы это получите в качестве небольшого поощрения Kritz

И тут впервые я реву от новостей в Интернете. Это всё так глупо и несправедливо по отношению к нам. Да к любой культуре. Это ужасно Грифон

Следующий шаг от американской киноиндустрии — комедийный мюзикл про холокост, видимо ᵏᵃᵗᵉᴍᴏᴏɴᴅᴀɴᴄᴇ