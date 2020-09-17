"Не вправе был отнимать жизнь". Убивший двух девушек уралец зачитал последнее слово в стихах

Екатеринбуржец Алексей Александров, обвиняемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, раскаялся за содеянное. Просьбу о прощении он зачитал в стихах во время последнего слова на суде, сообщает Ura.ru. Он добавил, что "не вправе был забирать чью-то жизнь".

— Вместо тяжкого горя утрат. Подарить только радость и свет. Как хочу я вернуться назад, жаль, дороги назад уже нет. Я прощения прошу у людей, потерявших родные сердца, из-за меня потерявших любимого друга, — сказал подсудимый.

Мало того, "уктусский стрелок" после этого даже прослезился, когда садился на скамью подсудимых.

Напомним, в августе 2018 года произошло двойное убийство — 29-летней Ксении и 28-летней Натальи, которые проводили время на природе поздно вечером. К девушкам подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал с ними около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял их в упор. Произошедшее попало на камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно.