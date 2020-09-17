В России изменили правила приёма в вузы

Минобрнауки России утвердило новый порядок приёма на обучение в бакалавриат, специалитет и магистратуру в отечественные высшие учебные заведения. Об этом сообщили на сайте министерства.

В новых правилах основной акцент сделан на расширении возможностей вузов по приёму абитуриентов. В регламент внесено десять пунктов. Правила вступят в силу с 2021–2022 учебного года.

Так, вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям. Также устанавливать вступительные экзамены по нескольким предметам по выбору абитуриентов и вступительные испытания для абитуриентов со средним профессиональным и высшим образованием. Подача документов в электронной форме станет обязательной, а процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджет по очной форме обучения будет упрощена.