В России изменили правила приёма в вузы

Минобрнауки России утвердило новый порядок приёма на обучение в бакалавриат, специалитет и магистратуру в отечественные высшие учебные заведения. Об этом сообщили на сайте министерства.
В новых правилах основной акцент сделан на расширении возможностей вузов по приёму абитуриентов. В регламент внесено десять пунктов. Правила вступят в силу с 2021–2022 учебного года.
Так, вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям. Также устанавливать вступительные экзамены по нескольким предметам по выбору абитуриентов и вступительные испытания для абитуриентов со средним профессиональным и высшим образованием. Подача документов в электронной форме станет обязательной, а процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджет по очной форме обучения будет упрощена.
Опрос: Большинство россиян не работает по специальности, на которую учились в вузеПо данным экспертов, лишь треть граждан после учёбы продолжили трудиться по полученной ими специальности.
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