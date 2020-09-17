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"Шикарный кобелина". Наталья Штурм прокомментировала измены Тарзана

Ситуацию в семье Королёвой и Глушко артистка описала поговоркой "Сколько волка ни корми, он всё равно в лес смотрит".

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Сергей Глушко. Фото © Instagram / tarzan___official

Певица Наташа Королёва не смогла простить измен успешному и любящему её Игорю Николаеву и ушла к стриптизёру Сергею Глушко, известному больше как Тарзан. Но вот ему измены оказалась готова прощать и даже будет прощать. В том числе и похищенные из их дома бриллианты. Такое мнение о семейных проблемах в звёздной паре высказала бывшая певица, блогер Наталья Штурм. Она добавила, что Тарзан всегда пользовался бешеной популярностью у женщин, и Королёва не может об этом не знать.

Украденные бриллианты значит, это цена жизни с таким шикарным кобелиной, как Серёжа. Человек, кстати, он хороший, воспитанный, неконфликтный, не пьёт, женщины его обожают. Помнится, за год до брака с Королёвой Тарзан ухаживал за мной, мы даже ездили купаться на Москву-реку, он так показывал, каков он без одежды, — написала на своей странице в Instagram Штурм.

Артистка добавила, что в этой истории ей категорически не понравились сравнения Тарзана с Михаилом Ефремовым. Тем более что, по её мнению, Глушко не раскаивается в случившемся.

Никакого раскаяния у Тарзана нет. Наташа Королёва много лет назад в каком-то интервью говорила, что они живут отдельно: она с ребёнком за городом, а супруг в Москве ему после работы удобней в городе ночевать. Ну, согласитесь, такой кобелина один, разгорячённый после эротического шоу. Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адюльтеры, — подытожила Штурм.

Любовница Тарзана сделала тест на беременность и доказала их роман интимным видео

После разгоревшегося скандала с участием тайной возлюбленной Сергея Глушко, которую Наташа Королёва обвинила в краже драгоценностей, девушка решила обнародовать пикантные моменты личной жизни.

Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана, которая якобы от него беременна, а заявление в полицию — это лишь желание артистки отомстить сопернице. Девушка рассказала свою версию об отношениях с Тарзаном и призналась, что теперь боится за свою жизнь.

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