"Шикарный кобелина". Наталья Штурм прокомментировала измены Тарзана

Певица Наташа Королёва не смогла простить измен успешному и любящему её Игорю Николаеву и ушла к стриптизёру Сергею Глушко, известному больше как Тарзан. Но вот ему измены оказалась готова прощать и даже будет прощать. В том числе и похищенные из их дома бриллианты. Такое мнение о семейных проблемах в звёздной паре высказала бывшая певица, блогер Наталья Штурм. Она добавила, что Тарзан всегда пользовался бешеной популярностью у женщин, и Королёва не может об этом не знать.

— Украденные бриллианты — значит, это цена жизни с таким шикарным кобелиной, как Серёжа. Человек, кстати, он хороший, воспитанный, неконфликтный, не пьёт, женщины его обожают. Помнится, за год до брака с Королёвой Тарзан ухаживал за мной, мы даже ездили купаться на Москву-реку, он так показывал, каков он без одежды, — написала на своей странице в Instagram Штурм.

Артистка добавила, что в этой истории ей категорически не понравились сравнения Тарзана с Михаилом Ефремовым. Тем более что, по её мнению, Глушко не раскаивается в случившемся.

— Никакого раскаяния у Тарзана нет. Наташа Королёва много лет назад в каком-то интервью говорила, что они живут отдельно: она с ребёнком за городом, а супруг в Москве — ему после работы удобней в городе ночевать. Ну, согласитесь, такой кобелина один, разгорячённый после эротического шоу. Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адюльтеры, — подытожила Штурм.