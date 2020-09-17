Любовница Тарзана сделала тест на беременность и доказала их роман интимным видео

28-летняя актриса Анастасия Шульженко родом из Новороссийска согласилась прийти на передачу "На самом деле" на Первом канале, где рассказала, как складывались их отношения с Тарзаном. Девушка познакомилась с ним в феврале 2019 года на шоу, которое организовывала её приятельница. В тот же вечер подруги отправились к звезде домой, что стало началом романа, затянувшегося на 1,5 года.
Скриншот © YouTube / Первый канал, Instagram / anastasiya.shulzhenko
Серёжа всегда для меня был эталоном мужской красоты. Я всегда была в него влюблена <...> Нас познакомила подруга на шоу. Мы поехали к нему домой. Подруга пошла покурить, и мы с Серёжей остались вместе. Слово за словом, прикосновение за прикосновением... Все понимают, как это бывает...
Скриншот © YouTube / Первый канал
По словам Анастасии, она не собиралась рассказывать о своей запретной связи. Но недавно узнала, что беременна — два теста показали положительный результат. Тарзан никак не отреагировал на столь серьёзную новость, а после записал видео, где тоже обвинял любовницу в краже. Тогда девушка решила предать дело огласке. И даже согласилась пройти очередной тест на шоу в присутствии врачей. Однако на этот раз результат оказался отрицательным, и актриса, якобы от неожиданности, даже упала в обморок.
Я, получается, оболгала человека, и у меня сейчас отрицательный тест. Зная, что я не беременна, я бы никогда в жизни не пошла на это
Фото © Instagram / anastasiya.shulzhenko
У экспертов шоу возникло много вопросов к Анастасии. Они решили, что беременность могла быть лишь инструментом для манипуляции. На что девушка заявила, что от звезды "никогда ничего не требовала — ни денег, ни подарков — и никогда ничего не брала". Однако актриса в день последнего свидания с Сергеем Глушко, 19 августа, также сняла интимное видео, на кадрах которого они предаются любовным утехам. Но Шульженко опровергла, что записала пикантный момент ради шантажа. Якобы она хотела оставить ролик на память, желая расстаться с Тарзаном. Анастасия понимала, что он всё равно не уйдёт от жены.
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