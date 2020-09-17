Любовница Тарзана сделала тест на беременность и доказала их роман интимным видео

28-летняя актриса Анастасия Шульженко родом из Новороссийска согласилась прийти на передачу "На самом деле" на Первом канале, где рассказала, как складывались их отношения с Тарзаном. Девушка познакомилась с ним в феврале 2019 года на шоу, которое организовывала её приятельница. В тот же вечер подруги отправились к звезде домой, что стало началом романа, затянувшегося на 1,5 года.

Скриншот © YouTube / Первый канал, Instagram / anastasiya.shulzhenko

Серёжа всегда для меня был эталоном мужской красоты. Я всегда была в него влюблена <...> Нас познакомила подруга на шоу. Мы поехали к нему домой. Подруга пошла покурить, и мы с Серёжей остались вместе. Слово за словом, прикосновение за прикосновением... Все понимают, как это бывает... Анастасия Шульженко

Скриншот © YouTube / Первый канал

По словам Анастасии, она не собиралась рассказывать о своей запретной связи. Но недавно узнала, что беременна — два теста показали положительный результат. Тарзан никак не отреагировал на столь серьёзную новость, а после записал видео, где тоже обвинял любовницу в краже. Тогда девушка решила предать дело огласке. И даже согласилась пройти очередной тест на шоу в присутствии врачей. Однако на этот раз результат оказался отрицательным, и актриса, якобы от неожиданности, даже упала в обморок.

Я, получается, оболгала человека, и у меня сейчас отрицательный тест. Зная, что я не беременна, я бы никогда в жизни не пошла на это Анастасия Шульженко

Фото © Instagram / anastasiya.shulzhenko