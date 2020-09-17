Путин поручил проверить соблюдение законов о безопасном обращении с отходами

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить соблюдение законов в части безопасного обращения с отходами производства и потребления. Перечень распоряжений главы государства в адрес Генпрокуратуры, ФСБ и МВД России опубликован на сайте Кремля.

— ГП провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ требований законодательства РФ о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, — говорится в документе.

Также Генпрокуратуре совместно с ФСБ и МВД необходимо провести проверку соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, работающими на объектах I категории, оказывающих значительное негативное влияние на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.