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Путин поручил проверить соблюдение законов о безопасном обращении с отходами

Исполнением распоряжения займутся три ведомства: Генпрокуратура, ФСБ и МВД.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить соблюдение законов в части безопасного обращения с отходами производства и потребления. Перечень распоряжений главы государства в адрес Генпрокуратуры, ФСБ и МВД России опубликован на сайте Кремля.

ГП провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ требований законодательства РФ о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, — говорится в документе.

Также Генпрокуратуре совместно с ФСБ и МВД необходимо провести проверку соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, работающими на объектах I категории, оказывающих значительное негативное влияние на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

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