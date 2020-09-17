Голливудский актёр поучил подписчиков ругаться на 15 языках. А вот про русский забыл

Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон показал мастер-класс "Как ругаться на 15 языках" в обмен на обещание проголосовать на выборах президента США в ноябре. Видеоурок он опубликовал в своих соцсетях.

Для обучающего ролика актёр надел маску с надписью "Голосуй!" и футболку с фразой "Твой голос важен". Он показывал плакаты с текстом и зачитывал ругательства на баскском, вьетнамском, украинском, непальском, ямайском, креольском, исландском, гаитянском, чешском, каталанском, тайском, на бразильском варианте португальского, суахили, маори, бемба и эсперанто.