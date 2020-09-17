Киану Ривз раскрыл жанр новой части "Матрицы": Пытаемся сотворить магию

Звезда фильмов "Матрица" Киану Ривз рассказал в эфире The One Show на канале Би-би-си, в каком жанре выйдет четвёртая часть популярной научно-фантастической франшизы.
Актёр собирается повторить свою роль Нео в новой картине вместе с Кэрри-Энн Мосс, которая вернётся в роли Тринити.
Одна из создательниц "Матрицы" рассказала, что фильм посвящён трансгендерамРанее поклонники фильмов нашли несколько подтверждений этому, связанных с главным героем — Нео.
— Мы здесь пытаемся сотворить магию. У нас есть замечательный режиссёр Лана Вачовски, и она написала прекрасный сценарий, который является любовной историей и вдохновляет, — поделился Ривз своим впечатлением от съёмок в Берлине.
Он добавил, что новая "Матрица" не будет приквелом к предыдущим трём частям, сюжет не планируют уводить в прошлое.
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Выпуск "Матрицы-4" в настоящее время запланирован на апрель 2022 года из-за задержек в производстве во время пандемии коронавируса. До закрытия съёмок Ривз снимался в роли Нео в китайском квартале Сан-Франциско.