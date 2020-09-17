Киану Ривз раскрыл жанр новой части "Матрицы": Пытаемся сотворить магию

Звезда фильмов "Матрица" Киану Ривз рассказал в эфире The One Show на канале Би-би-си, в каком жанре выйдет четвёртая часть популярной научно-фантастической франшизы.

Актёр собирается повторить свою роль Нео в новой картине вместе с Кэрри-Энн Мосс, которая вернётся в роли Тринити.

— Мы здесь пытаемся сотворить магию. У нас есть замечательный режиссёр Лана Вачовски, и она написала прекрасный сценарий, который является любовной историей и вдохновляет, — поделился Ривз своим впечатлением от съёмок в Берлине.

Он добавил, что новая "Матрица" не будет приквелом к предыдущим трём частям, сюжет не планируют уводить в прошлое.