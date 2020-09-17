"Пещерная русофобия". Медведев ответил на желание Польши арестовать россиян-диспетчеров

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польше стоит отказаться от попыток спекуляции на тему авиакатастрофы в Смоленске.

— Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели — в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии, — написал Медведев в "Фейсбуке".

Он добавил, что в России глубоко сочувствовали трагедии Польши. Россияне ощущали и ответные эмоции поляков, включая настроения на похоронах президента Качиньского. Медведев был на них лично.

Ранее зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов исключил выдачу Польше российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолёта Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.