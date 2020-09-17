Освежить память Польше. МАК обнародовал расшифровку переговоров с самолётом Качиньского

Международный авиационный комитет опубликовал переговоры диспетчеров аэропорта Северный в Смоленске с экипажем ТУ-154М, на котором в 2010 году летела делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским.

Отмечается, что в тот день была плохая видимость, поэтому борту предложили альтернативные варианты посадки, рассматривали столичный Внуково, затем стали обсуждать Минск и Витебск. Командир экипажа был уведомлен о том, что посадить самолёт именно в Смоленске будет затруднительно.

— Я думаю, что главный центр уже разберётся. Я сказал, что в Смоленске погоды нет, а там уже разберутся, — приводятся в расшифровке слова дежурного оператора.

Самолёту предложили уйти на запасной аэродром, руководитель полётов уточнил, хватит ли у него топлива, и получил утвердительный ответ. Экипаж сообщает, что снижается до высоты принятия решения, и через 10 минут заявляет, что готов уйти на второй круг с высоты 100 метров.

Ещё через четыре минуты экипаж сообщает о том, что выпущены шасси и закрылки, то есть он готовится к посадке в Северном. Аэропорт докладывает, что взлётно-посадочная полоса свободна. Руководитель полётов трижды предлагает пилотам уйти на второй круг, однако они уже не выходят на связь. Через несколько минут самолёт потерпел роковое крушение.

Напомним, прокуратура Польши потребовала ареста работавших в день крушения Ту-154М российских диспетчеров. В Кремле к заявлениям отнеслись негативно, а сенатор Андрей Климкин исключил выдачу россиян полякам.