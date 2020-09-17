Билл Гейтс резко прокомментировал попытку сравнить Илона Маска со Стивом Джобсом

Американский предприниматель Билл Гейтс не считает, что Илон Маск — это "новый Стив Джобс". Такое сопоставление двух выдающихся фигур современности его несколько смутило.

— Странное сравнение. Дело в том, что Маск — это инженер-практик. А Стив бы гением в дизайне, выборе персонала и маркетинге. Вы бы могли войти в комнату и вряд ли их перепутали, — сказал Гейтс в интервью Bloomberg Businessweek.

Речь в интервью в целом шла об экологии. Поэтому Гейтс добавил, что созданный Маском и его соратниками электромобиль очень помог борьбе с глобальным потеплением. Даже несмотря на то, что Tesla выпускает премиальные машины, рынок электрокаров будет расти, на него придут новые производители.

Отметим, что ранее Маск в "Твиттере" заявил, что Гейтс "понятия не имеет" о разработке и производстве электрогрузовиков. Так он отреагировал на статью с сайта миллиардера, в которой тот заявил, что электродвигатели, "предположительно, никогда не станут действенным решением" для дальних перевозок, грузовых судов и пассажирских самолётов.