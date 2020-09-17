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Билл Гейтс резко прокомментировал попытку сравнить Илона Маска со Стивом Джобсом

Одного из них миллиардер назвал гением.

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Фото © EPA / ТАСС

Американский предприниматель Билл Гейтс не считает, что Илон Маск — это "новый Стив Джобс". Такое сопоставление двух выдающихся фигур современности его несколько смутило.

Странное сравнение. Дело в том, что Маск — это инженер-практик. А Стив бы гением в дизайне, выборе персонала и маркетинге. Вы бы могли войти в комнату и вряд ли их перепутали, — сказал Гейтс в интервью Bloomberg Businessweek.

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По словам Гейтса, Баффетт обладает остротой ума 30-летнего, озорным смехом 10-летнего и диетой шестилетнего.

Речь в интервью в целом шла об экологии. Поэтому Гейтс добавил, что созданный Маском и его соратниками электромобиль очень помог борьбе с глобальным потеплением. Даже несмотря на то, что Tesla выпускает премиальные машины, рынок электрокаров будет расти, на него придут новые производители.

Отметим, что ранее Маск в "Твиттере" заявил, что Гейтс "понятия не имеет" о разработке и производстве электрогрузовиков. Так он отреагировал на статью с сайта миллиардера, в которой тот заявил, что электродвигатели, "предположительно, никогда не станут действенным решением" для дальних перевозок, грузовых судов и пассажирских самолётов.

Ранее Гейтс предрёк миру катастрофу страшнее, чем коронавирус. Он подчеркнул, что появление новой инфекции приводит к трагическому количеству смертей, заставляет людей бояться выходить из дома и ведёт к экономическим трудностям, которых не видели многие поколения. Однако возможен куда более серьёзный кризис.

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