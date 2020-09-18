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Учёные сделали прорывное открытие, которое поможет найти лекарство от рака

В случае успеха клинических испытаний разработку можно будет применять в ближайшем будущем.

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Фото © Pixabay

Группа учёных из Солфордского университета в Манчестере сделала прорывное открытие, найдя способ борьбы с метастазами, являющимися основной причиной смерти от рака. Их статья опубликована в журнале Frontiers in oncology.

Исследователи выяснили, что уязвимым местом метастазов является истощение энергии клеток. Специалисты попытались "лишить" клетки "заряда" с помощью широко известного антибиотика — доксициклина.

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Модифицировав препарат и сделав его в пять раз сильнее, учёные заметили, что метастазы перестают функционировать. Как следствие, подобную практику можно будет использовать в будущем для лечения онкологических заболеваний.

Теперь же лекарство должно пройти клинические испытания. В случае успеха это может изменить всю применяющуюся практику в борьбе с метастазами.

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