Названы способы вернуть деньги после ошибочного перевода

Если перевод денег был по ошибке отправлен на чужую карту, в первую очередь следует обратиться в банк, рассказал эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

— Самый простой способ избежать такой проблемы — перепроверять реквизиты платежа, — порекомендовал специалист в интервью агентству "Прайм".

Кроме того, Кричевский советует отправить по тем же данным символическую сумму и сопроводить её сообщением с просьбой вернуть деньги.

Если же так договориться не получилось, эксперт дал совет позвонить или прийти в банк и подать заявление о том, что деньги ушли не на ту карту. После этого финансовая организация свяжется с получателем и вернёт средства.

Когда человек добровольно отдаёт деньги, вопрос решён, но бывает так, что он отказывается это сделать. Тогда в дело вступает статья 1102 ГК РФ "Обязанность возвратить незаконное обогащение". В этом случае необходимо обратиться в полицию и предоставить подтверждения неверной транзакции.

Далее подключается суд. Изначально иск подаётся на банк, тот раскрывает личность получателя, и ответчик меняется. В большей части случаев проблема решается в досудебном порядке, однако если ошибочный получатель упорствует, то он будет обязан возместить моральный ущерб и траты на адвокатов. Претензии по таким делам судьи обычно удовлетворяют в полном объёме.