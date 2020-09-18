"Боюсь, эти люди меня не оставят". В Екатеринбурге байкеры проломили череп бывшему товарищу по клубу

В Екатеринбурге байкеры из клуба "Чёрные ножи" жестоко избили своего бывшего соратника, который был членом мотообъединения 17 лет. Мужчина получил тяжёлую травму, у него настолько разбиты лицевые кости черепа, что глаз опустился вниз. О происшествии сообщает портал "Е1".

Пострадавший рассказал, что в тот день он пришёл поговорить с правой рукой главы клуба, его не устраивали перемены, происходящие в их сообществе. Вместо беседы тот мотоциклист, профессиональный боец и спортсмен, начал избивать 47-летнего мужчину, а остальные 30 человек просто наблюдали за этим.

Фото © Е1

Потерпевшему с трудом удалось добраться до уборной, где он отмыл лицо. Сотрудники кафе "Мята", где случился инцидент, в скорую звонить не торопились, зато отругали жертву за разбросанные окровавленные салфетки.

В итоге мужчина сам вызвал врачей, они прибыли через полчаса и доставили его в больницу. Теперь бывшему байкеру будут вставлять под глазницу металлическую пластину, чтобы вернуть глаз на место. Фельдшер скорой почему-то указал в документах, что пострадавший был сильно пьян, хотя анализ крови в больнице не показал ни грамма алкоголя в крови. По мнению екатеринбуржца, такое заключение попросил дать кто-то из членов мотоклуба.

Фото © Е1

Полиция прибыла на место происшествия после звонка медиков. В кафе полицейские собрали улики и направились в клинику, однако на их вопросы избитый мужчина ответить не смог из-за повреждений. На следующий день, по словам пострадавшего, правоохранители не приехали и будто бы забыли о жестокой расправе. По телефону они тоже не отвечали, а дежурная часть никакой информацией не обладает. Потерпевший теперь опасается, что дело просто могут замять. В пресс-службе МВД журналистам ответили формально: проводятся проверочные мероприятия, по итогам будет принято процессуальное решение.

— Боюсь, что эти люди меня не оставят. На самом деле у них много связей как в администрации города и области, так и в УВД. А я переживаю не столько за себя, сколько за свою семью, у меня маленькие дети, — поделился опасениями мужчина.

В администрации кафе "Мята" сообщили, что "небольшая", по их мнению, драка случилась в отдельном зале, который был сдан в аренду компании посетителей для деловой встречи. На удивление, камер в этом помещении нет, а персонал его не обслуживал. В общем, никто ничего не видел, кроме того, что пострадавший сам дошёл до машины скорой помощи и уехал. Гости же заверили сотрудников заведения, что с ним всё в порядке.