Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

— Сегодня для меня важный и волнительный день в моей жизни. Хочу сказать спасибо всем, кто отдал голоса за мою кандидатуру, всем, кто поддерживал и критиковал меня. Вступая в должность губернатора Иркутской области, я особенно остро осознаю ответственность перед каждым из вас, — сказал Кобзев во время торжественной церемонии.