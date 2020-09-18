Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, одержавший победу на выборах, сегодня официально вступил в должность. Его инаугурация состоялась на 33-й сессии регионального Законодательного собрания.
— Сегодня для меня важный и волнительный день в моей жизни. Хочу сказать спасибо всем, кто отдал голоса за мою кандидатуру, всем, кто поддерживал и критиковал меня. Вступая в должность губернатора Иркутской области, я особенно остро осознаю ответственность перед каждым из вас, — сказал Кобзев во время торжественной церемонии.
Новый губернатор принёс присягу и дал жителям региона слово офицера, что оправдает их доверие. Он также озвучил приоритетные направления своей деятельности на посту главы. По словам Кобзева, Иркутская область должна перейти на качественно новый уровень во всех областях экономики и социальной сферы.
Напомним, в мае Кобзев заявил о намерении участвовать в выборах на пост главы Иркутской области. В результате он победил, набрав 60,79% голосов.