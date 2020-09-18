Скончался автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

На 78-м году жизни умер один из основателей регги — Тутс Хибберт Музыкальный журнал Rolling Stone включил его в "список 100 величайших певцов всех времён".

Грум выпустил книгу "Форрест Гамп" в 1986 году, она стала самой известной работой автора благодаря одноимённой экранизации режиссёром Робертом Земекисом. Главную роль в ней исполнил Том Хэнкс. Картина получила шесть премий "Оскар". У книги есть и продолжение под названием "Гамп и компания", изданное в 1995 году, однако все попытки экранизировать его провалились. Грум также является автором нескольких книг в жанре нон-фикшен.