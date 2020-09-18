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Российское посольство потребовало у США объяснить заявления о "поддержке" украинских подразделений в Крыму

Дипломаты серьёзно озабочены тем, являются ли они правдой или следствием "географической близорукости".

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Фото © Facebook / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало у США объяснений по поводу заявления телеканала NBC о том, что Соединённые Штаты оказывают поддержку украинским подразделениям в Крыму. Информация размещена в фейсбук-аккаунте дипмиссии.

Американский ресурс 14 сентября опубликовал статью, в которой рассматривалась ситуация с нашумевшей историей о якобы российском финансировании движения "Талибан"* в Афганистане. В ней в том числе утверждается, что многие офицеры и аналитики ЦРУ пришли к выводу о существовании некой российской программы вознаграждений.

Они пришли к выводу, что русские рассматривают это как пропорциональную реакцию на вооружение США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму, сказал источник, пишет NBC.

"Элемент военной истерии". Политолог оценил названные Украиной пять причин потери Крыма

По его мнению, в Киеве не понимают, что Украина представляет собой "лоскутное одеяло" из территорий, ранее принадлежавших разным цивилизациям.

Подобные заявления вызывают существенную озабоченность, отметили российские дипломаты.

Другими словами, чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах, подчеркнули в дипмиссии.

Посольство РФ потребовало от американской стороны уточнить, каким именно образом Вашингтон участвовал в деятельности украинских подразделений в Крыму, если заявления телеканала являются правдой, а не "географической близорукостью".

Ранее власти Украины назвали пять причин потери Крыма. Политолог оценил их и отметил, что это просто "элемент военной истерии".

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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