Под Новосибирском поймали 20-летнего штукатура-педофила, который надругался над тремя мальчиками в лесу

Под Новосибирском 20-летний штукатур в лесу надругался над тремя мальчиками. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошёл в селе Кожурла Убинского района. Мужчину задержали, он сознался в том, что с 10 сентября три дня водил несовершеннолетних в лесной массив.

Отмечается, что 20-летний местный житель окончил ПТУ по специальности маляра, но нигде не работал. Он уже имеет судимость за кражу.

В Следственном комитете сообщили, что молодой человек арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. "б" части 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14 лет). При этом отмечается, что потерпевшими пока признаны двое детей. Расследование продолжается.