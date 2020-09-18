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Под Новосибирском поймали 20-летнего штукатура-педофила, который надругался над тремя мальчиками в лесу

Ранее он уже был осуждён за кражу.

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Фото © Pixabay

Под Новосибирском 20-летний штукатур в лесу надругался над тремя мальчиками. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошёл в селе Кожурла Убинского района. Мужчину задержали, он сознался в том, что с 10 сентября три дня водил несовершеннолетних в лесной массив.

Отмечается, что 20-летний местный житель окончил ПТУ по специальности маляра, но нигде не работал. Он уже имеет судимость за кражу.

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Поиски педофила-убийцы, рецидивиста продолжаются.

В Следственном комитете сообщили, что молодой человек арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. "б" части 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14 лет). При этом отмечается, что потерпевшими пока признаны двое детей. Расследование продолжается.

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Подозреваемый в расправе над дочерьми был судим за убийство малолетнего и изнасилование.

Ранее Лайф сообщал, что трижды судимый за изнасилование уралец выследил новую жертву и надругался над ней.

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