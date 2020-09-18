"Обвинять их — идиотизм". Поляки не оценили желание Варшавы арестовать российских диспетчеров

Десять лет спустя. Авиатрагедия в Смоленске вновь очень кстати для польских политиков Внутриполитическая борьба в Польше диктует свои правила, полагают эксперты. Чтобы сформировать у собственных избирателей образ врага в лице конкурента, поляки снова поднимают старую историю с авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.