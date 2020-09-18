"Обвинять их — идиотизм". Поляки не оценили желание Варшавы арестовать российских диспетчеров

Пользователи из Польши не оценили решение прокуратуры страны добиться ареста трёх российских диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения самолёта Ту-154М, на котором летел тогдашний глава государства Лех Качиньский. Комментарии они оставили под материалом издания Wirtualna Polska, сообщает портал "Иносми".
Напомним, о решении прокуратуры накануне сообщила пресс-секретарь ведомства Ева Бялик.
И это спустя десять лет? Просто смешно!
Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения. Обвинять диспетчеров — идиотизм.
С тем же успехом можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос березу. Конечный результат будет такой же.
Десять лет спустя. Авиатрагедия в Смоленске вновь очень кстати для польских политиковВнутриполитическая борьба в Польше диктует свои правила, полагают эксперты. Чтобы сформировать у собственных избирателей образ врага в лице конкурента, поляки снова поднимают старую историю с авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.
Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши. К слову сказать, если запрос на арест появился спустя 10 лет после событий, то прежде чем появится обвинительный акт, фигуранты теоретически (их никто не выдаст), успеют отсидеть пожизненный срок, так что обвинять их придётся, видимо, Государственному архиву.
Ну, так что, всё же не взрыв, извините, несколько взрывов, а вина диспетчеров? Давайте притормозим и выберем одну версию, чтобы не выставлять себя дураками.
"Одна версия опровергает другую". Пушков жёстко отреагировал на требования Польши арестовать российских диспетчеровОн уверен, что польские власти отлично знают, кто виновен в авиакатастрофе, но не решаются публично заявить об этом.
Если они подают запрос на арест диспетчеров, то тем самым признают, что никакого покушения не было. Вопрос, чем тогда уже десять лет занимается Смоленская комиссия? Компрометация Польши продолжается.
Вот уже десять лет национальную трагедию превращают в фарс. Все это только потому, что власти не хотят признать правду: причиной катастрофы было игнорирование основополагающих правил безопасности при организации полёта, в его ходе и при принятии решения о посадке.
Ранее в Кремле к заявлениям Польши отнеслись негативно, а сенатор Андрей Климкин исключил выдачу россиян Варшаве.
Самолёт Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Польша настаивала на том, что причиной крушения якобы стал взрыв, но убедительных доказательств этой версии комиссия найти не смогла.