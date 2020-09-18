Десять лет спустя. Авиатрагедия в Смоленске вновь очень кстати для польских политиков

Генеральная прокуратура Польши подала ходатайство на временный арест трёх диспетчеров — россиян, которые 10 апреля 2010 года дежурили в аэропорту Смоленск-Северный. Именно в тот день произошло крушение самолёта президента страны Леха Качиньского.

— Следственная группа № 1 Генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотув с ходатайством о временном аресте трёх авиационных диспетчеров, нёсших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный, — говорится в сообщении от Генпрокуратуры.

Отмечается, что решение об аресте станет первым шагом к объявлению диспетчеров в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям, так как они обвиняются в "умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлёкшей гибель многих людей".

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что Польша пытается следовать общему положению вещей, стараясь урвать свой кусок в большой информационной войне.

— Поляки, конечно же, имеют право выставлять подобные требования, а мы имеем право определённым образом реагировать. Вопрос тут даже не в суверенитете, мы своих не выдаём, а в том, что нет оснований для этого. Все расследования прошли, была опубликована аудиозапись переговоров, на которой слышно, что диспетчер предупреждал, но лётчик принял решение садиться, так как его принуждал командующий ВВС, потому что так захотел президент Польши. Это, в общем-то, не очень красивая история. С одной стороны, им неприятно узнать, что их самолёт и цвет польского государства убил собственный президент, с другой — они же видят, что идёт большой "накат" на Россию, все эти глобальные преступления русских. И в этот котёл к Навальному, Белоруссии они добрасывают свой самолёт. По указанию брата Качиньского суды пытаются реанимировать вопрос на тему того, что Россия нарочно сбила самолёт, что это диспетчеры устроили трагедию, только и всего, — заявил эксперт.

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России не стоит на это как-то реагировать, так как пока что все эти обвинения реальной силы не имеют, полагает политолог Марат Баширов.

— России вообще не надо на это реагировать. Чтобы наших авиадиспетчеров объявили в международный розыск, надо подать документы в Интерпол, в Польше есть его отделение. Но сам факт подачи не является гарантией, тут польской стороне придётся доказать, а доказательства — не в их пользу. Я думаю, тут поляки действуют из общего контекста: все напали на Россию — и они нападают. Думают, что они что-то значат, а сами — пехота на передовом рубеже. Когда все договорятся, они с удивлением узнают, что их опять бросили на нейтральной полосе и надо как-то начинать самим выбираться. Так что нашим диспетчерам, я думаю, ничего не грозит, — отметил Баширов.

Публицист Ростислав Ищенко полагает, что данное событие является не столько угрозой или претензией к России, сколько последствием внутрипольской политической жизни.

— Если мы вспомним, то поляки делают подобные заявления на протяжении всего времени с момента катастрофы. Во-первых, это, конечно, традиционная антироссийская направленность польской политики. Но есть и во-вторых — это внутриполитическая борьба внутри Польши. С первого же дня после авиакатастрофы в адрес правительства Туска посыпались со стороны партии Качиньского обвинения в том, что правительство Туска сговорилось с Россией. Там до сих пор держат власть эти две партии, постоянно друг с другом соревнуются, на прошлых выборах они шли ноздря в ноздрю, разница в голосах была менее 1%. Эта авиакатастрофа очень важный фактор во внутренней польской политике, он очень актуален, поэтому поляки продолжают его раскручивать, несмотря на полную беспочвенность обвинений, — говорит публицист.