В Приморье моряка из КНДР отправили в колонию на семь лет за нападение на пограничников

Один из северокорейских моряков, арестованных осенью 2019 года за нападение на российских пограничников в Японском море, получил семь лет колонии общего режима. Такое решение принял Находкинский городской суд, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Мужчину признали виновным по статье 318 "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее другого участника нападения приговорили к четырём годам колонии общего режима. Дела ещё 15 человек находятся на рассмотрении.