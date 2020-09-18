В Приморье моряка из КНДР отправили в колонию на семь лет за нападение на пограничников

Один из северокорейских моряков, арестованных осенью 2019 года за нападение на российских пограничников в Японском море, получил семь лет колонии общего режима. Такое решение принял Находкинский городской суд, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.
Мужчину признали виновным по статье 318 "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее другого участника нападения приговорили к четырём годам колонии общего режима. Дела ещё 15 человек находятся на рассмотрении.
Выброшенный на пляж в Находке "корабль-призрак" оказался очень даже обитаемым. Экипаж пряталсяШхуна теперь стала достопримечательностью. Местные жители приходят на неё посмотреть.
Напомним, в сентябре 2019 года группа северокорейских моряков, вооружившись ножами и топорами, напала на 11 высадившихся на рыбопромысловую шхуну пограничников. В результате четверо военнослужащих получили ранения. Экипаж лодки незаконно добывал кальмара в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. В ходе нападения один из моряков погиб. Браконьеры были задержаны и под конвоем доставлены в порт Находки.
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