Бэнкси лишили прав на одну из работ, потому что он не хочет раскрывать свою личность

Британский художник Бэнкси лишился товарного знака на одну из самых известных своих работ Flower Thrower ("Метатель цветов"), которая впервые появилась в Иерусалиме в 2005 году. Такое решение приняло Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), сообщает The Guardian.
— Бэнкси предпочёл сохранить анонимность и рисовать граффити на собственности других людей без их разрешения, а не писать их на холсте или на своей недвижимости, — уточнили в комиссии.
Ранее права принадлежали компании Pest Control Office, представляющей интересы Бэнкси, однако фирма поздравительных открыток Full Color Black оспорила это решение, утверждая, что также имеет право на использование изображения из-за анонимности автора.
EUIPO вынесла решение не в пользу граффитиста, так как его невозможно установить в качестве истинного владельца работ из-за скрытой личности.
В Переславле-Залесском найдены древнерусские граффити с неизвестным существомПо словам археологов, изображение было высечено около 800 лет назад.
Как отмечает юрист по товарным знакам Аарон Миллс, представлявший интересы компании открыток, теперь под угрозой находятся все работы художника.
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