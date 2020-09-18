Пытался сразу покончить с собой, но не смог и сбежал. Лайф узнал подробности задержания рыбинского маньяка

Маньяк из Рыбинска Виталий Молчанов, подозреваемый в убийстве двух девочек 8 и 14 лет, был пойман при прочёсывании местности. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, мужчина прятался, лёжа в кустах недалеко от дачных коттеджей.

При задержании экс-заключённый был трезв и не оказал сопротивления. Правоохранители полагают, что в траве Молчанов мог пролежать всё время с момента расправы над школьницами — вероятно, он хотел умереть от обезвоживания. После убийства детей мужчина пытался покончить с собой в квартире, но у него не вышло, и он скрылся с места преступления.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ближайшее время подозреваемого доставят к следователям. Уголовное дело расследует Главное следственное управление ведомства.