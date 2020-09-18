Дело расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова рассмотрят с участием присяжных

Уголовное дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году застрелил восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкалья, будет рассматриваться в присутствии присяжных заседателей. Об этом говорится в документе, опубликованном в базе данных 2-го Восточного окружного военного суда, куда поступило дело.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив двоих. Одной из наиболее вероятных причин произошедшего назвали дедовщину. Эту же версию предварительно подтвердила и комиссия Минобороны. Кроме того, другой служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Прокурор запросил для Шамсутдинова два года колонии-поселения и штраф в 30 тысяч рублей.