Ни в чём не нуждались. Лайф узнал подробности из жизни семьи полицейского, дочерей которого убил рыбинский насильник

Мужчина вместе со школьниками и другими родителями ходил в походы на природу, а с занятий забирал дочерей на автомобиле. Ничто не указывало на материальные проблемы в семействе, а учителя характеризовали их как жизнерадостных и счастливых людей. Девочки никогда не жаловались на проблемы дома, и, даже когда их мать решила переехать в Омск из области, они восприняли это хорошо, рассказав педагогам, что хотели бы пожить в городе.