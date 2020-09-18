Ни в чём не нуждались. Лайф узнал подробности из жизни семьи полицейского, дочерей которого убил рыбинский насильник

Родной отец зверски убитых в Рыбинске девочек принимал активное участие в жизни детей, посещал родительские собрания и охотно помогал школе. Об этом Лайфу сообщил источник.
Мужчина вместе со школьниками и другими родителями ходил в походы на природу, а с занятий забирал дочерей на автомобиле. Ничто не указывало на материальные проблемы в семействе, а учителя характеризовали их как жизнерадостных и счастливых людей. Девочки никогда не жаловались на проблемы дома, и, даже когда их мать решила переехать в Омск из области, они восприняли это хорошо, рассказав педагогам, что хотели бы пожить в городе.
Отец зверски убитых в Рыбинске девочек требует признать себя потерпевшимСам мужчина, который является действующим подполковником полиции, не в состоянии вылететь на место преступления из-за тяжёлого морально-психического состояния.
Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек, 8 и 14 лет, стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Сожитель, который был ранее судим за изнасилования, после преступления скрылся. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми и жестоко расправился. Сообщалось также, что после убийства он расчленил своих жертв. На странице подозреваемого в соцсетях были найдены многочисленные шутки про смерть и убийства.
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