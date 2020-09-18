"Любимую не отдают". Звёзды российской эстрады снялись в клипе в поддержку Лукашенко — видео

Белорусские артисты записали песню, посвящённую своей родной стране. Участие в записи приняли и российские исполнители, передаёт "Sputnik Беларусь".

В композиции можно услышать голоса Филиппа Киркорова, Аниты Цой, Дианы Гурцкой, Александра Буйнова, Николая Баскова, победителя шоу "Народный артист" Руслана Алехно и других звёзд эстрады.

Сообщается, что песню уже оценили 13 тысяч участниц "женского форума" на "Минск-арене", который состоялся вечером 17 сентября.