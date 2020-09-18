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"Любимую не отдают". Звёзды российской эстрады снялись в клипе в поддержку Лукашенко — видео

Премьера композиции, в записи которой участвовали Киркоров и Басков, состоялась накануне вечером на "женском форуме" в Минске.

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Белорусские артисты записали песню, посвящённую своей родной стране. Участие в записи приняли и российские исполнители, передаёт "Sputnik Беларусь".

В композиции можно услышать голоса Филиппа Киркорова, Аниты Цой, Дианы Гурцкой, Александра Буйнова, Николая Баскова, победителя шоу "Народный артист" Руслана Алехно и других звёзд эстрады.

"Мы с вами!" Сторонницы зацеловали Лукашенко после его выступления на женском форуме — видео

На щеке белорусского лидера остался красный след от помады.

Сообщается, что песню уже оценили 13 тысяч участниц "женского форума" на "Минск-арене", который состоялся вечером 17 сентября.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Протесты в республике не утихают больше месяца — оппозиция страны отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Некоторых членов президиума КС уже арестовали.

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