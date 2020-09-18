Заслуженный артист РФ Борис Моисеев решил ответить на слухи о том, что он прикован к постели и остался без средств к существованию. Певец восстанавливается после инсульта, но до плачевного состояния, о котором вещают СМИ, ему далеко. Исполнителя хита "Голубая луна" возмутили домыслы дамы, которая с ним даже не знакома.
— Ну опять! Всё взорвалось! И мне звонят, пишут... Но не дождётесь! Туда я пока не собираюсь, у меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей... Всё нормально с деньгами. Они есть. И накопления остались, и пенсия нормальная, и авторские очень приличные до сих пор получаю за песни, которые крутятся по всей стране в эфирах радио- и телеканалов, — рассказал Моисеев в интервью КП.
Артист говорит, что фанаты до сих пор присылают ему подарки даже из-за границы. Сейчас у него "денег не меньше и не больше, чем у большинства среднего класса". Он подчеркнул, что ни в чём не нуждается. При этом Моисеев отметил, что даже не знаком с Тамарой Пуховой, которая и распространила про него нелепые слухи.
Экс-менеджер Бориса Моисеева резко ответил на заявления о "прикованном к постели" певцеСурметов в последний раз виделся с исполнителем хита "Голубая луна" два дня назад.
Ранее адвокат и общественный деятель заявила, что певец Борис Моисеев находится в тяжелейшем состоянии и прикован к постели. Она утверждала, что артиста покинули даже самые близкие друзья.
Лента новостей
Ни в чём не нуждались. Лайф узнал подробности из жизни семьи полицейского, дочерей которого убил рыбинский насильник
сегодня в 08:20
"Не дождётесь!" Борис Моисеев ответил на слухи о нищете и параличе
сегодня в 08:09
В России накрыли ОПГ "билетëров". Они обманули людей на 1 млрд рублей — видео
сегодня в 07:38