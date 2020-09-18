"Не дождётесь!" Борис Моисеев ответил на слухи о нищете и параличе

Заслуженный артист РФ Борис Моисеев решил ответить на слухи о том, что он прикован к постели и остался без средств к существованию. Певец восстанавливается после инсульта, но до плачевного состояния, о котором вещают СМИ, ему далеко. Исполнителя хита "Голубая луна" возмутили домыслы дамы, которая с ним даже не знакома.

— Ну опять! Всё взорвалось! И мне звонят, пишут... Но не дождётесь! Туда я пока не собираюсь, у меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей... Всё нормально с деньгами. Они есть. И накопления остались, и пенсия нормальная, и авторские очень приличные до сих пор получаю за песни, которые крутятся по всей стране в эфирах радио- и телеканалов, — рассказал Моисеев в интервью КП.

Артист говорит, что фанаты до сих пор присылают ему подарки даже из-за границы. Сейчас у него "денег не меньше и не больше, чем у большинства среднего класса". Он подчеркнул, что ни в чём не нуждается. При этом Моисеев отметил, что даже не знаком с Тамарой Пуховой, которая и распространила про него нелепые слухи.