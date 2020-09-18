В России за сутки выявлено ещё 5905 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5905 новых случаев коронавирусной инфекции, 5339 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления. Об этом сообщает оперативный штаб, который контролирует эпидемиологическую ситуацию в стране.

Всего с начала эпидемии в России было зафиксировано 1 091 186 случаев коронавируса. За весь период умерло 19 195 пациентов с CoViD-19, полностью излечилось 901 207 человек.

По числу новых заражённых по-прежнему лидирует Москва — 805 подтверждённых случаев коронавируса за сутки. Отметим, что у 24,5% от числа всех новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Ульяновской области и Подмосковье.