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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 235 тысяч человек

Вылечившиеся могут стать донорами и сдать плазму крови для лечения других пациентов.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 235 136 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1107 пациентов, — уточнила вице-мэр.

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Они произошли ещё в январе — марте.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией CoViD-19.

Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 30 миллионов. На первом месте по числу зарегистрированных пациентов с CoViD-19 находятся Штаты — там инфекцию обнаружили более чем у 6,6 миллиона человек.

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