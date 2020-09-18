Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 235 тысяч человек

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 235 136 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1107 пациентов, — уточнила вице-мэр.
В Роспотребнадзоре назвали число мутаций коронавируса, которые передаются по наследствуОни произошли ещё в январе — марте.
Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией CoViD-19.
Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 30 миллионов. На первом месте по числу зарегистрированных пациентов с CoViD-19 находятся Штаты — там инфекцию обнаружили более чем у 6,6 миллиона человек.