Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 235 тысяч человек

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 235 136 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1107 пациентов, — уточнила вице-мэр.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией CoViD-19.