Отец зверски убитых в Рыбинске девочек требует признать себя потерпевшим

Отец убитых в Рыбинске двух малолетних сестёр подал в СУ СК РФ по Ярославской области ходатайство с требованием признать его потерпевшим, чтобы у него появился доступ к информации о ходе расследования уголовного дела. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах. К слову, сам мужчина является действующим подполковником полиции, а в прошлом занимал пост начальника отделения угрозыска одного из межмуниципальных отделов МВД РФ в Новосибирской области.
Тихоня с опытом убийцы. Кто ответит за жестокую расправу над детьми в РыбинскеПока самые опытные сыщики угрозыска Ярославской области ищут предполагаемого убийцу двух девочек-сестёр, следователи выясняют все детали жестокой расправы над детьми, а также причины, которые могли привести к этой трагедии. У следователей уже есть вопросы к местным силовикам, которые должны были контролировать недавно вышедшего из тюрьмы убийцу и насильника. Похоже, что никто из местных социальных и правоохранительных органов даже не знал, что в квартиру убийцы-рецидивиста переехала женщина с дочерьми 8 и 13 лет, причём она оставляла их один на один с опасным сожителем. Не исключено, что в рамках дела об убийстве малолетних появится и обвинение в халатности.
Между тем, по информации Лайфа, отец убитых девочек сейчас не может приехать в Рыбинск по состоянию здоровья. Мужчина буквально раздавлен горем и беспокоится лишь о том, чтобы забрать тела девочек в их родной город и похоронить.
Криминалист предупредил о новых возможных жертвах рыбинского убийцы: Теперь он готовый маньяк, перешедший чертуЭксперт не исключает, что на убийство детей Виталий Молчанов пошёл после резкого обострения шизофрении.
Как уже сообщал Лайф, житель Рыбинска Виталий Молчанов изнасиловал двух дочерей своей сожительницы, а затем убил их и сбежал. Тела детей нашла их мать и сразу обратилась в полицию. По данным местных СМИ, мужчина ранее был судим сразу по нескольким статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения. За помощь в поимке преступника объявлена награда в полмиллиона рублей.