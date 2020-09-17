Отец зверски убитых в Рыбинске девочек требует признать себя потерпевшим

Тихоня с опытом убийцы. Кто ответит за жестокую расправу над детьми в Рыбинске Пока самые опытные сыщики угрозыска Ярославской области ищут предполагаемого убийцу двух девочек-сестёр, следователи выясняют все детали жестокой расправы над детьми, а также причины, которые могли привести к этой трагедии. У следователей уже есть вопросы к местным силовикам, которые должны были контролировать недавно вышедшего из тюрьмы убийцу и насильника. Похоже, что никто из местных социальных и правоохранительных органов даже не знал, что в квартиру убийцы-рецидивиста переехала женщина с дочерьми 8 и 13 лет, причём она оставляла их один на один с опасным сожителем. Не исключено, что в рамках дела об убийстве малолетних появится и обвинение в халатности.