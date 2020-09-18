В Москве впервые с июня выявили свыше 800 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Москве выявлено 805 заболевших новой коронавирусной инфекцией, выздоровело ещё 1107 заражённых. Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в возрастной группе от 18 до 45 лет — 36,1%. Рост заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — за минувшие сутки было проведено почти 70 тысяч исследований на коронавирус.

— За последние сутки городские лаборатории провели 69,5 тысячи исследований. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в Москве сделано уже более 7,5 миллиона ПЦР- и ИФА-тестов на коронавирусную инфекцию, — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ещё один фактор, объясняющий рост числа заражённых, — москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом. Только за первую неделю сентября пассажиропоток увеличился на шесть миллионов человек. В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали возвращаться в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение.

Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в городе побывало уже более полутора миллионов гостей из регионов РФ. Несмотря на рост заражённых, ситуация с распространением коронавируса в столичном регионе остаётся контролируемой.