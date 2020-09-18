Полиция задержала рыбинского маньяка

Полиция задержала Виталия Молчанова, подозреваемого в жестокой расправе над дочерьми сожительницы в Рыбинске. По данным источника Лайфа, оперативники нашли его на улице в том же микрорайоне, где произошло преступление. Сопротивления он не оказывал.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек, 8 и 14 лет, стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.