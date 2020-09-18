Назван самый "смертоносный" возраст россиян

Средняя продолжительность жизни в России составляет около 73 лет, но "пики" смертности у мужчин и женщин приходятся на разные периоды. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

По данным экспертов, представители сильного пола живут в среднем на 10 лет меньше прекрасной половины человечества. Так, в 2019 году мужчины чаще всего умирали в 65–69 лет. В этом возрасте ушли из жизни 123,7 тысячи человек мужского пола. Самый "смертоносный" для российских женщин период по итогам прошлого года — 80–84 года. В этом возрасте умерли 185 тысяч россиянок.

Главными причинами смертности в РФ остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология. При этом средняя продолжительность жизни в стране в 2019 году достигла исторического максимума — 73,4 года. Согласно прогнозам Росстата, к 2035 году показатель вырастет до отметки в 79,1 года.