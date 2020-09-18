Старейшая жительница Земли побила рекорд долголетия

Японская долгожительница Канэ Танака, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек планеты, побила установленный её соотечественницей предыдущий мировой рекорд по возрасту. Бабушка дожила до 117 лет и 260 дней, сообщает NHK.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. В возрасте 103 лет у неё диагностировали рак толстой кишки, однако женщина победила недуг после продолжительной операции. По её собственному мнению, секрет долголетия кроется в крепкой семье, здоровом сне и правильной диете.