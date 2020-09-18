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Новую вспышку коронавируса в Дагестане связали со свадьбами

Большинство гостей банкетных залов не соблюдали санитарные рекомендации.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Дагестане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Одними из главных источников распространения болезни считают свадьбы, а также банкетные залы, в которых проходят торжества.

Банкетные залы в действительности являются потенциальным очагом распространения инфекции, и целесообразно выработать меры по временному ограничению их работы, — говорится на сайте Правительства Махачкалы.

В Дагестане девушка умерла во время своей свадьбы

Чтобы нормализовать состояние, она выпила таблетку, но стало только хуже.

Залы для проведения мероприятий были закрыты в республике с 30 марта в связи с распространением коронавируса. В июле они заработали вновь, однако рекомендации Роспотребнадзора по профилактике CoViD-19 в большинстве своём никто не соблюдал. Теперь же, когда наблюдается рост заболеваемости, отмечается, что 22% новых инфицированных ранее посещали банкетные залы.

Ранее Минздрав РФ сообщал о вспышках коронавирусной инфекции сразу в 11 российских регионах. При этом там уточнили, что пока речь идёт о первой волне эпидемии, а не о второй.

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