Новую вспышку коронавируса в Дагестане связали со свадьбами

В Дагестане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Одними из главных источников распространения болезни считают свадьбы, а также банкетные залы, в которых проходят торжества.

— Банкетные залы в действительности являются потенциальным очагом распространения инфекции, и целесообразно выработать меры по временному ограничению их работы, — говорится на сайте Правительства Махачкалы.

Залы для проведения мероприятий были закрыты в республике с 30 марта в связи с распространением коронавируса. В июле они заработали вновь, однако рекомендации Роспотребнадзора по профилактике CoViD-19 в большинстве своём никто не соблюдал. Теперь же, когда наблюдается рост заболеваемости, отмечается, что 22% новых инфицированных ранее посещали банкетные залы.