5 стран, которые останутся закрытыми для туристов до 2021 года

Некоторые страны открыли свои границы ещё летом. Но ряд государств из-за угрозы распространения CoViD-19 не спешат этого делать. О том, куда не получится съездить в этом году, рассказал Insider.

Австралия

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Ещё в конце июня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предположил, что её границы могут оставаться закрытыми для иностранцев до середины 2021 года. Совсем недавно крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas также заявила, что не собирается возобновлять международные рейсы до июля следующего года. В настоящее время любой, кто въезжает в страну, должен отбыть 14-дневный карантин. За некоторыми исключениями гражданам и постоянным жителям Зелёного континента запрещён выезд за его пределы. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Австралии за всё время эпидемии было зарегистрировано более 26 тысяч подтверждённых случаев коронавируса и почти 800 связанных с ним смертей.

Новая Зеландия

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В мае этого года премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна ещё долгое время будет закрыта для посещения. Предполагалось, что въезд разрешат жителям соседней Австралии, но это решение пока так и не принято. В настоящее время все прибывающие в Новую Зеландию должны сдать тест на CoViD-19 и отбыть 14-дневный карантин. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Новой Зеландии за всё время было зарегистрировано чуть менее двух тысяч подтверждённых случаев коронавируса и 24 связанных с ним летальных исхода.

Южная Африка

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В ЮАР была зафиксирована самая мощная вспышка коронавируса на африканском континенте. В июле здесь наблюдался пик заболеваемости. Главный исполнительный директор местного департамента туризма Сиса Нтшона заявила, что не ожидает увидеть путешественников из других стран до конца этого года. Однако опубликованный в августе план восстановления сферы туризма даёт более позитивный прогноз. В документе говорится, что границы могут быть открыты для жителей Австралии и стран Азии уже в ноябре 2020 года, а для жителей США и Великобритании — в апреле 2021 года. Второй сценарий предполагает, что эти даты будут сдвинуты на период с мая по июль 2021 года для туристов из Австралии и на ноябрь 2021 года — для других путешественников. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Южной Африке было зарегистрировано более 642 тысяч случаев коронавируса и более 15 тысяч связанных с ним смертей.

Индонезия

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Индонезийская провинция Бали изначально планировала открыться для туристов 11 сентября, но затем запрет на въезд продлили до конца 2020 года. Причина — в недавнем всплеске заболеваемости коронавирусом. "Правительство Индонезии не сможет открыть свои двери для иностранных путешественников до конца 2020 года, поскольку мы остаёмся в красной зоне", — говорится в заявлении губернатора Бали Ваяна Костера. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Индонезии было зарегистрировано более 207 тысяч подтверждённых случаев коронавируса и более 8 тысяч связанных с ним смертей.

Таиланд

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