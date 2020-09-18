Модель спортивной одежды не стала скрывать складки на животе, и её фото вызвали ярость у покупателей

Популярный по всему миру бренд спортивной одежды Gymshark на днях выложил фото одной из своих моделей — Нелли Лондон, которая демонстрировала бирюзовый комплект из топа и легинсов. На одном снимке девушка серьёзно показывала мускулистые руки, а на втором улыбалась, приспустив пояс. Она оголила складки на животе, показывая, что в спортзал ходят не только модели с идеальными телами, чем вызвала всплеск восторга в комментариях, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / gymsharkwomen

Пользователи "Инстаграма" поблагодарили бренд, отметив, что спортом занимаются в том числе и для того, чтобы привести себя в форму. Поэтому при взгляде на фитнес-моделей с подтянутыми телами и осиными талиями ощущаешь, как мотивация стремительно уменьшается. А Нелли многим придала уверенности в себе, тем более что девушка сама на пути к выздоровлению после расстройства пищевого поведения и анорексии. Но, разумеется, нашлись и те, кто ужаснулся увиденному.

Фото © Instagram / _nelly_london

Недовольные фитоняшки возмутились тем, что их любимый бренд пошёл на поводу у модных тенденций и ради лайков за инклюзивность решил продвигать полных моделей. По их мнению, лишний вес — следствие нездорового образа жизни и лучше такое не показывать, чтобы не вызывать ощущение, будто такое в порядке вещей. Многие подписчики были недовольны новой политикой компании, о чём поспешили громко и в красках заявить в комментариях. Но их ждало разочарование.

Фото © Instagram / _nelly_london