Путин сегодня запишет выступление для Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин в пятницу запишет своё выступление для Генассамблеи ООН. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что видеовыступление российского лидера будет продемонстрировано в Нью-Йорке 22 сентября.

— Вы знаете, что президент всегда сам работает над текстами своих выступлений, дорабатывает и вносит в последний момент необходимые, с его точки зрения, коррективы, — отметил представитель Кремля. — И сегодня после финализации президентом текста обращение будет записано.