Путин сегодня запишет выступление для Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин в пятницу запишет своё выступление для Генассамблеи ООН. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что видеовыступление российского лидера будет продемонстрировано в Нью-Йорке 22 сентября.
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— Вы знаете, что президент всегда сам работает над текстами своих выступлений, дорабатывает и вносит в последний момент необходимые, с его точки зрения, коррективы, — отметил представитель Кремля. — И сегодня после финализации президентом текста обращение будет записано.
Как уже сообщал Лайф, в первый день сессии также прозвучат речи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля. Кроме того, обратиться к ГА планируют президенты Ирана и Франции — Хасан Рухани и Эмманюэль Макрон.