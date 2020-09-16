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Путин обошёл Трампа. Кому больше всего из мировых лидеров доверяют жители развитых стран

Независимый исследовательский центр в Вашингтоне опубликовал результаты опроса жителей 13 стран.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / dpa / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, © Getty Images/Alex Wong

В подборку опроса Pew Research Center вошли развитые страны (Канада, Австралия, Япония, Южная Корея), а также государства Европы (Великобритания, Швеция, Франция, Дания, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Италия). Людям задавали вопрос: доверяете ли вы международной политике того или иного лидера? Наибольшее количество утвердительных ответов получила канцлер Германии Ангела Меркель.

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