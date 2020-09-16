В подборку опроса Pew Research Center вошли развитые страны (Канада, Австралия, Япония, Южная Корея), а также государства Европы (Великобритания, Швеция, Франция, Дания, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Италия). Людям задавали вопрос: доверяете ли вы международной политике того или иного лидера? Наибольшее количество утвердительных ответов получила канцлер Германии Ангела Меркель.
США снова в цветном огне. Самые страшные кадры с протестов в американском КеношеПолиция выстрелила в спину афроамериканцу при задержании. Местные жители устроили протесты. Жгут автомобили и грабят магазины.
Больше всего Владимиру Путину доверяют в Италии (37%) и Германии (31%). А вот Трампу если хоть где-то и доверяют, то больше всего в Японии.
По миру пошла вторая волна коронавируса. Россию тоже накрываетСтоличные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией впервые с 30 июня поднялись на уровень в 730 человек. По стране тоже наблюдается новый рост заражённых.
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Путин обошёл Трампа. Кому больше всего из мировых лидеров доверяют жители развитых стран
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